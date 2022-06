Ciclismo

Campionati nazionali - Audrey Cordon-Ragot di nuovo con l'oro al collo: rivivi la premiazione della crono in Francia

CAMPIONATI NAZIONALI - Sono 6 titoli in carriera per Audrey Cordon-Ragot che è di nuovo campionessa nazionale francese, bissando il successo dello scorso anno. Un bel premio per la ciclista della Trek Segafredo che in questi ultimi mesi aveva addirittura medidato sul ritiro dal ciclismo visti i continui problemi fisici.

00:03:49, 44 minuti fa