Ciclismo

Campionati Nazionali - Carlos Rodriguez è il nuovo campione di Spagna: Jesús Herrada e Aranburu sul podio

CAMPIONATI NAZIONALI - È il 21enne Carlos Rodriguez a vincere il titolo nazionale in Spagna, a Maiorca, dopo aver staccato nel finale Jesús Herrada e Aranburu. Per il corridore della Ineos Grenadiers è la seconda vittoria in carriera da pro dopo quella al Giro dei Paesi Baschi di quest'anno. Per Herrada è il 7° podio in carriera ai Campionati nazionali.

00:02:11, 38 minuti fa