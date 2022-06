Elisa Longo Borghini? La ciclista della Trek Segafredo aveva fatto accoppiata prova a cronometro più prova in linea negli ultimi due anni e, San Felice Sul Panaro, in provincia di Modena, non le si addiceva però, con un tracciato più per velociste. Ecco che la Longo Borghini si è messa a disposizione della sua compagna, la campionessa del mondo Elisa Balsamo, che non ha tradito le attese. La classe '98 si è messa tutte alle spalle, compresa un'agguerrita Rachele Barbieri che ha disputato comunque una grande corsa guidando le sue compagne. Per la Balsamo è la 6a vittoria stagionale dopo i successi Terzo bis consecutivo per? La ciclista della Trek Segafredo aveva fatto accoppiata prova a cronometro più prova in linea negli ultimi due anni e, dopo il successo a crono di San Giovanni al Natisone di qualche giorno fa, ci si aspettava l'ennesima doppietta per il punto di riferimento del ciclismo femminile italiano. Il percorso di, in provincia di Modena, non le si addiceva però, con un tracciato più per velociste. Ecco che la Longo Borghini si è messa a disposizione della sua compagna, la campionessa del mondo, che non ha tradito le attese. La classe '98 si è messa tutte alle spalle, compresa un'agguerritache ha disputato comunque una grande corsa guidando le sue compagne. Per la Balsamo è la 6a vittoria stagionale dopo i successi alla Volta Valenciana , al Trofeo Binda, alla Brugge-De Panne, alla Gent-Wevelgem e alla terza tappa del Giro di Svizzera.

L'ordine d'arrivo

Ad

Ciclista Tempo 1. Elisa Balsamo 3h25'58'' 2. Rachele Barbieri st 3. Barbara Guarischi st 4. Chiara Consonni st 5. Eleonora Camilla Gasparrini st 6. Martina Alzini st 7. Giorgia Bariani st

Ciclismo Sagan, Zana e non solo: tutti i campioni nazionali in linea UN' ORA FA

La cronaca

Percorso totalmente pianeggiante che non si sposa proprio agli attacchi da lontano. La Gatscher ci ha comunque provato dopo 21 km di gara, ma viene raggiunta dalle compagne di squadra di Elisa Balsamo e dalle Fiamme Oro di Rachele Barbieri. Al primo giro del circuito, nuovo tentativo, con l'attacco a tre di Pirrone, Pisciali e Monticolo. Questa mossa costringe anche le altre formazioni a lavorare in gruppo, ed ecco che si mettono a tirare anche la Be Pink e la Isolmant Premac Vittoria all'inseguimento delle tre. Le battistrada cominciano ad avere un vantaggio di 1'30'' e dal gruppo evadono anche la campionessa uscente Longo Borghini con la Guderzo e Chiara Consonni.

Con la partenza della Longo Borghini si rimettono in testa le Fiamme Oro che, con l'aiuto delle Fiamme Azzurre, rintuzzano le controattaccanti ai -25 dal traguardo, e riprendono anche le tre di testa ai -21. Si rimescolano le carte e, a questo punto, la Longo Borghini si mette in testa per fare un'andatura forsennata e non permettere nessun attacco. C'è qualcuno che ci prova come la Bertizzolo e la Cecchini, ma vengono riprese dopo qualche km. È volata e al traguardo ad alzare le braccia al cielo è Elisa Balsamo che batte la Barbieri, la Guarischi e la Consonni.

Balsamo, che gamba! Ritorno al successo, rivivi l'arrivo

Ciclismo Filippo Zana è campione d'Italia! Rota battuto in volata UN' ORA FA