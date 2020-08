Giacomo Nizzolo - Campionati nazionali italiani 2020 Bassano-Cittadella - Imago not pub in FRAxNED

Al settimo cielo il corridore della NTT che torna a vincere i campionati nazionali italiani come fece nel 2016 quando era in maglia Trek. Grande merito a Battistella per il lavoro fatto nel finale.

Grande successo per Davide Nizzolo che ha vinto, in rimonta, su Ballerini e Colbrelli nella volata per la maglia tricolore ai campionati nazionali italiani di Cittadella. Un bis per Nizzolo che aveva già conquistato questa maglia nel 2016.

Una volata pazzesca. Spesso le volate sono caotiche, oggi non era facile impostarla e infatti sono arrivato da dietro, un po’ in ritardo. Però volevo davvero vincere questo Campionato italiano, mi sentivo bene fin dalla ripartenza di questa stagione e mi piaceva molto il percorso. È venuta fuori una corsa davvero dura e sono felice di aver coronato questa grande gara con una bella vittoria

Tanti complimenti a Samuele Battistella

È un ragazzo giovane, ma straordinario. Ha fatto un grandissimo lavoro, mi è stato vicino tutto il giorno, ha sempre ascoltato quello che gli chiedevo di fare. Ho avuto un po’ di sfortuna a metà gara, ho dovuto cambiare due volte la bici, ma l’abbiamo gestita bene e sono davvero contento. Una dedica? Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi sono state vicino durante questi anni difficili dopo che ho vinto il Tricolore. E poi la dedico anche a me che, dopo tre anni non facili, sono riuscito a conquistarla ancora e spero di potermela godere più della prima

