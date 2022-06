Filippo Zana insieme alla Bardiani CSF Faizanè ha corso in maniera perfetta, sfruttando anche la superiorità numerica della sua squadra. Ha dimostrato di avere lucidità e velocità nello sprint in cui ha rimontato e battuto Lorenzo Rota. Il 23enne nativo di Thiene non è certo uno sconosciuto per gli addetti ai lavori. I risultati al Tour de l'Avenir 2021 e Era l'occasione della vita e lui l'ha sfruttata. In un campionato italiano sfuggito di mano ai grandi nomi , una volata ristretta a 4 uomini ha decretato il nuovo proprietario della maglia tricolore.insieme allaha corso in maniera perfetta, sfruttando anche la superiorità numerica della sua squadra. Ha dimostrato di avere lucidità e velocità nello sprint in cui ha rimontato e battuto Lorenzo Rota. Il 23enne nativo di Thiene non è certo uno sconosciuto per gli addetti ai lavori. I risultati al all'Adriatica Ionica Race da poco disputata sono degli indizi sulle potenzialità di questo corridore in ottica grandi giri.

Filippo Zana batte Lorenzo Rota e Samuele Battistella ed è il campione italiano 2022 Credit Foto Imago

L'acuto al Tour de l'Avenir

Classe 1999, Zana si mette in luce già nella categoria Juniores con diverse vittorie, tra cui il Giro del Friuli nel 2016. Tra gli Under 23 chiude terzo al campionato italiano 2019 con la Sangemini Trevigiani MG.K Vis, nella stagione che lo porta nel mirino di Roberto Reverberi con cui debutta tra i professionisti nel 2020, partecipando al suo primo Giro d'Italia. Nel 2021 la sua stella brilla al Tour de l'Avenir, la più importante corsa a tappe riservata agli Under 23. Chiuderà la gara francese al terzo posto, davanti al talento olandese Leemreize. Un chiaro segnale della sua attitudine a questo tipo di corse e delle qualità in salità, come dimostra il secondo posto nella frazione con arrivo sul Grand Colombier.

Dall'Adriatica Ionica Race al Tricolore

La stagione 2022 si sta rivelando quella della maturità per il corridore veneto. Al Giro d'Italia si è fatto spesso vedere all'attacco, entrando in 4 fughe compresa quella che ha contraddistinto la dura tappa di Torino, chiusa al 15esimo posto con un ordine d'arrivo di altissimo livello . Poche settimana fa si è preso la prima vittoria di peso tra i professionisti, imponendosi nella classifica generale dell'Adriatica Ionica Race e piazzandosi tra i primi 5 nelle prime 3 tappe. Un preludio all'impresa di Alberobello sviluppata da un attacco di forza ai -45 km dall'arrivo e finalizzata con uno sprint notevole dopo quasi 240 km di gara. Non si può e non ci si deve sbilanciare troppo in ottica futura, ma certamente il profilo di Zana è uno dei più promettenti nel panorama ciclistico italiano. Proverà sicuramente a ritagliarsi un ruolo da uomo di classifica nei prossimi anni e considerate le pochissime alternative tra i giovani azzurri, speriamo davvero in un grande e radioso futuro per Filippo.

