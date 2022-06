Cavendish visto alla Corsa Rosa non era quello delle Quick Step Alpha Vinyl ha preferito portare Jakobsen per la Grande Boucle che partirà venerdì 1 Cavendish era andato... In fuga. Fuga poi ripresa, ma Cavendish era rimasto in avanti venendo raggiunto da altri attaccanti e, insieme a loro, è andato fino al traguardo dove ha battuto tutti allo sprint. Una vittoria quasi alla van der Poel verrebbe da dire, ma Cannonball dimostra sempre di avere un asso nella manica. Non riesce a 'giocarselo' in ogni gara, ma quando è in giornata riesce a beffare sempre tutti. Una sola vittoria al Giro d'Italia, nella tappa di Balatonfüred , e qualche delusione nelle volate successive. Ilvisto allanon era quello delle 4 vittorie al Tour dell'anno scorso , tanto che laha preferito portareper lache partirà venerdì 1 da Copenaghen . L'ex campione del mondo, però, ha voluto dimostrare di saper andare ancora forte e... Non solo in volata. Sì perché il successo ai campionati nazionali britannici ha un sapore particolare quest'oggi.. Fuga poi ripresa, ma Cavendish era rimasto in avanti venendo raggiunto da altri attaccanti e, insieme a loro, è andato fino al traguardo dove ha battuto tutti allo sprint. Una vittoria quasi allaverrebbe da dire, madimostra sempre di avere un asso nella manica. Non riesce a 'giocarselo' in ogni gara, ma quando è in giornata riesce a beffare sempre tutti.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mark Cavendish 3h54'00'' 2. Samuel Watson st 3. Alexandar Richardson st 4. Ben Turner st 5. Matthew Bostock st 6. Lewis Askey st 7. Connor Swift +1'41'' 8. Owain Doull st 9. Ethan Hayter st 10. John Archibald st

Mark Cavendish che in stagione ha comunque collezionato 5 vittorie. Prima della tappa al Giro, aveva vinto Cannonball continua a salire nella graduatoria dei più vincenti di sempre. Eddy Merckx è imprendibile, e ok, ma c'è margine per andare a riprendere Mario Cipollini che è al 2° posto della top 10 con 166 vittorie in carriera. Magari non quest'anno, ma Cavendish ha detto di voler continuare anche nella prossima stagione... Tocca aggiornare i numeri diche in stagione ha comunque collezionato. Prima della tappa al Giro, aveva vinto anche la Milano-Torino , una tappa dell'UAE Tour e una tappa del Tour of Oman. Fanno 161 successi in totale econtinua a salire nella graduatoria dei più vincenti di sempre.è imprendibile, e ok, ma c'è margine per andare a riprendereche è al 2° posto della top 10 con 166 vittorie in carriera. Magari non quest'anno, ma Cavendish ha detto di voler continuare anche nella prossima stagione...

La top 10 dei più vincenti nella storia

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. Mark Cavendish 161 6. André Greipel 158 7. Sean Kelly 156 8. Alessandro Petacchi 153 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

Ecco la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc).

