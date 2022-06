Ciclismo

Campionati nazionali - Mavi Garcia dopo il titolo: "Pronta per il Giro. Sapevo di poter fare la differenza sulla salita"

CAMPIONATI NAZIONALI - Dopo il 4° successo in carriera ai campionati nazionali, Mavi Garcia spiega un po' come si è evoluta la corsa e come aveva puntato la salita dentro il circuito per fare la differenza sulle altre. Ma la ciclista dell'UAE guarda già al futuro, tra Giro d'Italia donne e il Tour de Femmes.

00:01:21, 15 minuti fa