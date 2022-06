Ciclismo

Campionati nazionali - Tutto un paese in piazza per Bini Girmay: che festa per il nuovo campione eritreo a crono

CAMPIONATI NAZIONALI - Aveva concluso il Giro con una vittoria, peccato per quel infortunio all'occhio nell'aprire la bottiglia di spumante, e riprende con un'altra vittoria. Girmay nel frattempo è tornato in Eritrea per i campionati nazionali e ha vinto il titolo nazionale a cronometro per la prima volta in carriera. Tutto il paese è sceso in piazza per festeggiarlo.

00:00:22, un' ora fa