Vincenzo Nibali alle corse dopo un periodo di stop dopo Squalo rivela che potrebbe darsi alla Mountain bike nella prossima stagione. Il suo vecchio amore... Tutto pronto per i campionati nazionali italiani con i 237,1 km molto duri da Marina di Ginosa ad Alberobello . E ci sarà anche il ritorno dialle corse dopo un periodo di stop dopo il 4° posto nella classifica generale del Giro d'Italia. Per Nibali, già vincitore in due occasioni del Tricolore, non ci sono grandi ambizioni ed è solo il primo passo di avvicinamento verso la Vuelta , che sarà anche il suo ultimo Grande Giro in carriera. Ma, il siciliano, non le manda a dire a chi non si presenterà. E a proposito di fine carriera, lorivela che potrebbe darsi alla Mountain bike nella prossima stagione. Il suo vecchio amore...

Non ho obiettivi per questa prova

Non ho grandi velleità, la condizione è un’incognita. Dopo il Giro d'Italia ho fatto un periodo di scarico a casa, ho ripreso ad allenarmi da una decina di giorni e in pratica qui inizia la seconda parte della mia stagione. Dopo andrò in altura, ma non so ancora bene che gare farò prima della Vuelta. [Vincenzo Nibali alla Gazzetta dello Sport]

Non capisco chi non fa i campionati nazionali

Il Tricolore va onorato sempre e non capisco chi lo snobba. Comprendo poco chi non c’è. Certo, con il covid bisogna stare attenti, ma il fatto che siamo a pochi giorni dal Tour… Beh, per me prima del Tour il Campionato italiano è sempre stato un passaggio fisso. E mi presentavo agguerrito, per vincere. Qualche anno fa, inoltre, si diceva che se non facevi il Tricolore non andavi poi in azzurro. Ma forse era una raccomandazione più che una norma.

Nibali in Mountain bike?

Non pochi mi hanno chiesto di ripensarci, soprattutto i tifosi quando mi riconoscono mentre mi alleno. Il saluto che ho fatto al Giro d’Italia, con il finale all’Arena, è stato molto bello. Come sapete è molto probabile che farò delle gare in Mountain bike, perché chiudere completamente non è il massimo

