Ciclismo

Campionato nazionali - Sénéchal: "Campione di Francia ma non al Tour de France? Sarà la squadra a decidere"

CAMPIONATI NAZIONALI - Grandissima vittoria per Florian Sénéchal che, grazie alla vittoria di Cholet, è il nuovo campione di Francia. Ma c'è anche la beffa, proprio in giornata pare che la Quick Step Alpha Vinyl ha deciso di non portarlo al Tour de France. Una scelta un po' bizzarra, visto le qualità di Sénéchal che potrebbe così non poter esibire la sua maglia alla Grande Boucle.

00:01:53, 30 minuti fa