Dal nostro partner OAsport.it

Il presidente della formazione polacca CCC Team Jim Ochowicz, ha confermato, tramite un comunicato stampa, la cessazione della sponsorizzazione di CCC a fine 2020. Il manager americano, con la sua società di gestione Continuum Sports, dovrà affrontare mesi difficili per fare l’impossibile nel salvare la propria squadra. La società polacca aveva firmato un accordo iniziale di tre anni all’inizio del 2019, ma a causa del crollo delle vendite di calzature derivante dalla pandemia di COVID-19, CCC ha ridotto i costi e ha deciso di terminare il contratto con Ochowicz un anno prima del previsto.

Ciclismo Tom Dumoulin prepara il ritorno in bici: partirà dalle corse in Francia a inizio agosto DA 17 ORE

Corridori e staff hanno già dovuto affrontare tagli agli stipendi negli ultimi mesi, mentre il personale non essenziale è stato lasciato a casa. In una dichiarazione giunta proprio oggi, Ochowicz ha ammesso che il ciclismo sta affrontando tempi senza precedenti, ma è comunque ottimista sulla possibilità di trovare uno sponsor sostitutivo. In passato Ochowicz ha guidato il Team BMC per quasi un decennio, prima di concludere un accordo con CCC all’ultimo minuto nell’estate del 2018, dopo l’abbandono della stessa BMC.

In vista della stagione 2021, CCC non sarà più lo sponsor principale della squadra, quindi ora stiamo cercando attivamente un nuovo. Siamo in un momento senza precedenti, ma siamo fiduciosi della presenza di aziende che vogliono investire nel ciclismo, soprattutto vista la crescita globale della popolarità della bicicletta negli ultimi mesi. Sotto la proprietà e la licenza di Continuum Sports, siamo passati da una squadra Continental degli Stati Uniti nel 2007, a una delle più grandi squadre WorldTour del gruppo negli ultimi anni, e abbiamo tutte le intenzioni di continuare sotto un’altra sponsorizzazione.

lisa.guadagnini@oasport.it

Play Icon WATCH Van Avermaet vince il Giro delle Fiandre virtuale: le immagini della gara del belga 00:01:17

Play Icon

Ciclismo 22 anni fa la vittoria di Pantani al Giro d'Italia: rivivi il duello con Tonkov a Montecampione IERI A 10:17