Ciclismo

Vuelta di Spagna femminile - Vince un'italiana alla Vuelta! Silvia Persico manda ko la Vollering: rivivi la volata

VUELTA DI SPAGNA FEMMINILE - Purtroppo nel maschile non siamo riusciti a conquistare nemmeno una tappa, ma ci consoliamo nel femminile col successo di Silvia Persico in quel di Segovia. Dopo aver raccolto tanti piazzamenti al Tour, la ciclista della Valcar ottiene una grande vittoria alla Vuelta. Anche perché mette in fila la Vollering, Longo Borghini, Kopecky e van Vleuten.

00:02:10, 12 minuti fa