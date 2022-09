Ciclismo

Vuelta di Spagna - Silvia Persico: "Non stavo bene in realtà, ma le compagne mi hanno sostenuto e spronato"

VUELTA DI SPAGNA - Finalmente un successo italiano alla Vuelta. No, non è tra gli uomini ma a livello femminile siamo riusciti a trovare la vittoria con Silvia Persico nel finale di Segovia. La ciclista della Valcar ha messo in fila Vollering, Kopecky, Lippert, van Vleuten e non solo. La Persico spiega bene la dinamica della tappa e di come non avesse buone sensazioni all'inizio.

