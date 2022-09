Ciclismo

Vuelta di Spagna - Van Vleuten da gregario, la Balsamo ci prova ma Grace Brown le anticipa: gli highlights

VUELTA DI SPAGNA - La terza tappa vede il trionfo di Grace Brown che parte ai -4,9 km dal traguardo di Aguilar de Campoo, insieme la Chabbey, e anticipa il gruppo. C'è volata dietro, ma Elisa Balsamo si deve accontentare del 3° posto. Si è vista la van Vleuten non per un attacco, ma per aver lavorato in favore della Sierra.

00:02:14, 23 minuti fa