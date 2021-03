Ciclismo

Cholet-Pays de La Loire - Elia Viviani: "Finalmente la vittoria. Lo meritavo per i sacrifici fatti"

CHOLET-PAYS DE LA LOIRE - Elia Viviani contentissimo per il successo di Cholet, con lo sprinter veronese che torna a vincere uno sprint a quasi due anni di distanza dall'ultima volta. Sembrava una maledizione quella per il corridore della Cofidis che non aveva mai vinto con la sua nuova squadra.

00:01:19, un' ora fa