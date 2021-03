554 giorni dopo. Tanto ha dovuto aspettareper ritrovare un successo che mancava ormai dal Tour della Slovacchia del 21 settembre 2019. Da allora nessuna vittoria, tanti piazzamenti e tante delusioni, fino alla paura per i problemi cardiaci riscontrati a metà gennaio . Viviani non hai mai mollato e, finalmente, è arrivato l'hurrà in strada, anche se in una corsa minore. In contemporanea c'era la Volta a Catalunya e la Gent-Wevelgem ( stravinta da van Aert ), ma è sempre bello ritornare a vincere e a farlo con una volata imperiale visto che Viviani ha comunque battuto Aberasturi e Bouhanni. Che sia, gli auguriamo, l'inizio di una striscia vincente. Noi lo aspettiamo al Giro d'Italia ( inizio l'8 maggio da Torino ).