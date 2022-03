Ciclismo

Ciclismo, Cholet-Pays de la Loire - Che rimonta di Sarreau a Cholet: rivivi la volata su Morin e Allegaert

CICLISMO - Il ciclismo non si ferma e il giorno dopo la Milano-Sanremo, si riparte in Francia con la Cholet-Pays de la Loire. Lo scorso anno vinse Viviani, questa volta ci sono solo due italiani in gara. Vince Marc Sarreau, dell'AG2R Citroën, che fa 13 in carriera. Morin, Allegaert, Tesson, Manzin, tutti rimontati dal classe '93 che veniva dal 5° posto nella volata del GP de Denain.

00:01:08, un' ora fa