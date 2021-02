Il ciclismo è ripartito. Tra una gara e l'altra, riparte anche il circuito World Tour con la prima corsa a tappe di una certa rilevanza: l'UAE Tour. Questa sarà anche la prima corsa del circuito nel 2021, considerando la cancellazione delle gare in Australia a causa dell'emergenza covid: gli atleti non avrebbero potuto rispettare i 14 giorni di quarantena e quindi non avrebbero potuto allenarsi. Niente Tour Down Under e Cadel Evans Great Ocean Road Race, quindi, con la speranza che il resto del calendario resti inalterato e si possa correre normalmente al contrario del 2020. La prima classica sarà quella del 6 marzo con le Strade Bianche con arrivo a Siena, mentre le 5 Classiche Monumento sono Milano-Sanremo (20 marzo), Giro delle Fiandre (4 Aprile), Parigi-Roubaix (11 Aprile), Liegi-Bastogne-Liegi (25 Aprile) e Giro di Lombardia (9 Ottobre), che sarà anche la penultima prova del calendario.

UAE Tour (21-27 Febbraio)

Nell'edizione del 2020, ahimè, si apprese dell'esistenza diffusa del coronavirus, con molti corridori coinvolti e bloccati nei rispettivi hotel. Quest'anno speriamo che tutto fili liscio: l'UAE Emirates, la squadra di casa, non vede l'ora di esibire il suo gioiello. Farà il suo debutto proprio a Al Yash (sede di partenza della prima tappa), Tadej Pogacar, l'ultimo vincitore del Tour de France. Per lo sloveno, sarà anche l'occasione di sfruttare i suoi due nuovi compagni di squadra Rafa Majka e Marc Hirsci.

Omloop Het Nieuwsblad (27 Febbraio)

Corsa che ormai è diventata una classica del pavé perché apre la stagione delle corse del Nord, nelle Fiandre. Sponsorizzata dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, lo scorso anno vide il successo di Jasper Stuyven che a queste latitudini dà sempre il meglio di sé.

Strade Bianche (6 Marzo)

Corsa che torna nella sua collocazione abituale, considerando che nel 2020 fu la prima vera corsa post lockdown (disputata il 1° agosto). Tra le colline toscane, questa manifestazione ha catturato l'interesse di pubblico, media e addetti ai lavori, diventando ben presto una Classica nonostante sia una corsa che ha “pochi anni”. L'anno scorso fu la volta di Wout van Aert che dopo l'arrivo trionfante di Siena continuò a vincere per tutta la stagione.

Parigi-Nizza (7-14 Marzo)

Seconda corsa a tappe dopo l'UAE Tour. Sarà l'occasione per vedere i primi confronti tra gli uomini di classifica, nello specifico tra quelli che lotteranno per la vittoria del Tour de France.

Tirreno-Adriatico (10-16 Marzo)

Corsa praticamente in parallelo alla Parigi-Nizza. Anche la Tirreno-Adriatico diventa un modo per testare le qualità di formazioni e singoli, in questo caso ci saranno i leader che si affronteranno al prossimo Giro d'Italia.

Milano-Sanremo (20 Marzo)

Prima Classica Monumento del 2021. Non è ancora definito il percorso di questa stagione, con RCS che potrebbe confermare quello visto ad agosto 2020, senza la parte del savonese. Lo scorso anno, infatti, alcuni Comuni si opposero al passaggio della Milano-Sanremo perché - a loro dire - avrebbe sconvolto le regolari dinamiche del turismo. Detto questo, il percorso dello scorso anno è stato promosso a pieni voti.

Volta a Catalunya (22-28 Marzo)

Altra corsa a tappe breve, con i corridori che - si spera - possano giovare delle temperature sicuramente più favorevoli della Catalunya. Lo scorso anno non venne disputata a causa della pandemia, l'ultimo vincitore resta Miguel Ángel López dell'edizione 2019.

Brugge-De Panne (24 Marzo)

Al via la stagione del Nord e del pavé. La ex 3 giorni della Bruges-De Panne, dal 2018 è diventata una corsa di un giorno, è l'allenamento ideale per le Classiche in arrivo. Lo scorso anno fu vinta da Yves Lampaert, in una gara che è stata per molti corridori la conclusione della pazza stagione 2020.

E3 Saxo Bank Classic (26 Marzo)

Altra corsa di un giorno che si svolge nelle Fiandre: nel palmarès ci sono nomi importanti come Sagan, Geraint Thomas, Van Avermaet e Kwiatkowski, giusto per citarne alcuni. C'è grande voglia di rivedere questa gara, considerando l'annullamento della passata stagione.

Gent-Wevelgem (28 Marzo)

Non è esattamente il Giro delle Fiandre, ma si comincia a fare sul serio con la Gent-Wevelgem. Occasione per i vari Sagan, Van Avermaert, van der Poel, van Aert e tutti gli altri specialisti del fango e delle pietre.

Dwars door Vlaanderen-Attraverso le Fiandre (31 Marzo)

A qualche giorno dal Giro delle Fiandre, una delle Classiche per eccellenza, ecco l'Attraverso le Fiandre che prende parte dello stesso percorso. Ultimo test per vedere chi ne ha per cercare il colpaccio.

Giro delle Fiandre (4 Aprile)

Seconda Classica monumento della stagione, con i corridori che daranno tutto per portarsi a casa una delle gare più emblematiche della storia del ciclismo. Nel 2020, nonostante il riposizionamento in ottobre, abbiamo visto una sfida epica. Intanto c'era Alaphilippe con la maglia iridata, ma dopo la caduta del francese ci fu il duello van der Poel-van Aert, su strada. Una cosa a cui ci dovremo, per fortuna, abituare dopo le tante sfide a ciclocross. Non vediamo l'ora.

Giro dei Paesi Baschi (5-10 Aprile)

Dopo qualche gare nell'inferno del Nord, qualcuno vorrà provare altre latitudini. Ecco che in molti si sposteranno nei Paesi Baschi per la seconda corsa a tappe breve in terra spagnola. Anche qui, comunque, si farà sul serio. Le pendenze che si trovano nei Paesi Baschi saranno un test importante per quei corridori che hanno nel mirino i Grandi Giri.

Parigi-Roubaix (11 Aprile)

Dopo il Giro delle Fiandre, subito un'altra Monumento. La Monumento più importante di tutte, la Parigi-Roubaix. Nella foresta di Arenberg si è fatta la storia del ciclismo e non vediamo l'ora di rivivere quelle emozioni visto la cancellazione del 2020.

Amstel Gold Race (18 Aprile)

7 giorni e subito un'altra Classica da brividi. Ci spostiamo in terra olandese, con l'Amstel Gold Race, altra gara annullata nel 2020. Ci resta il ricordo della straordinaria rimonta di van der Poel che batté un Alaphilippe che sembrava aver già messo le mani sulla corsa.

Freccia Vallone (21 Aprile)

Dai Paesi Bassi si torna in Belgio, con due gare ravvicinate altrettanto importanti. Si parte dalla Freccia Vallone con l'impegnativo Mur de Huy che riesce a mettere in difficoltà anche gli scalatori puri a causa della pendenza finale.

Liegi-Bastogne-Liegi (25 Aprile)

Conferma o occasione di rivincita? Di solito chi fa la Freccia Vallone prova poi a conquistare anche la Liegi, e dopo anni di sfide tra Valverde e Alaphilippe, altri specialisti sono pronti a vincere una gara epica. Nel 2020 fu proprio Alaphilippe a mangiarsi le mani, con il francese che festeggiò prima ancora di tagliare il traguardo venendo così beffato da Roglic.

Tour de Romandie (27 Aprile-2 Maggio)

Alcuni dei corridori che vedremo all'opera al Tour, potremo ritrovarceli proprio al Giro di Romandia. Molti dei big aspetteranno direttamente il Giro del Delfinato per non intasare troppo il proprio calendario, ma altri si sfideranno già sulle pendenze svizzere per trovare al più presto la condizione ideale.

Eschborn-Francoforte (1 Maggio)

Corsa che sta diventa sempre più una Classica del calendario World Tour. Difatti chiude la stagione primaverile, in attesa dell'arrivo dei Grandi Giri. Chi vincerà la volata di Francoforte?

Giro d'Italia (8-30 Maggio)

Dopo l'inedito Giro visto ad ottobre, con problemi meteorologici sempre dietro l'angolo, si torna al calendario originale. La partenza è prevista per l'8 maggio da Torino e ci riempirà il mese in attesa di scoprire chi prenderà il posto di Geoghegan Hart nell'albo d'oro. Ancora da scoprire la sede di arrivo.

Giro del Delfinato (30 Maggio-6 Giugno)

Neanche il tempo di salutare il Giro d'Italia, ecco che comincia il Delfinato. Spartiacque solito per scoprire che ha davvero ambizione di vincere il Tour de France.

Tour de Suisse (6-13 Giugno)

Dopo il Giro di Romandia, nuovo appuntamento con la Svizzera. Ecco il il Tour de Suisse, anche qui vedremo qualche pretendente al Tour de France.

Tour de France (26 Giugno-18 Luglio)

Roglic, Pogacar e non solo. I grandi si sfidano per conquistare la maglia gialla. Quest'anno si deve fare in fretta perché poi bisognerà preparare anche le Olimpiadi. Partenza dalla Bretagna e poi via fino alla volata sugli Champs-Élysées.

Olimpiadi di Tokyo (24 luglio-8 Agosto)

Dopo l'edizione del 2020 saltata in ragione della pandemia, si ripassa nel 2021. Saranno percorsi durissimi quelli di Tokyo sia per la cronometro che per la prova in linea, adatta a scalatori puri. Ecco che il nome di Vincenzo Nibali figura tra i favoriti per una medaglia d'oro.

Clásica di San Sebastián (31 Luglio)

Dalla Francia alla Spagna. Come al solito, dopo il Tour c'è sempre la Clásica di San Sebastián nei Paesi Baschi. Un tracciato insidioso, chi vuole vincere deve attaccare.

Giro di Polonia (9-15 Agosto)

C'è chi è impegnato con le Olimpiadi, chi andrà a fare il Giro di Polonia. Corsa a tappe che dà spazio anche e soprattutto ai velocisti. L'anno fu, purtroppo, teatro dell'incidente tra Jakobsen e Groenewegen.

Vuelta di Spagna (14 Agosto-5 Settembre)

Terzo e ultimo Grande Giro della stagione. Una sorta di ultimo appello per chi non è andato bene al Giro o al Tour de France. Chi succederà all'albo d'oro dopo due trionfi consecutivi di Primoz Roglic?

EuroEyes Cyclassics (15 Agosto)

Classica per velocisti in quel di Amburgo. Nel 2020 non si è disputata questa gara, nelle tre precedenti edizioni c'è stato invece un unico vincitore: Elia Viviani.

Bretagne Classic Ouest-France (22 Agosto)

Altro appuntamento per ruote veloci, anche se l'arrivo di Plouay vede sfavoriti i velocisti puri. Servirà avere qualcosa in più per conquistare la volata finale.

BinckBank Tour (30 Agosto-5 Settembre)

Solita corsa a tappe di fine agosto che vede il passaggio della carovana in Belgio e nei Paesi Bassi. Tra volate, crono e percorsi vallonati, l'anno scorso fu van der Poel a scatenarsi e a conquistare la classifica generale.

GP de Québec (10 Settembre)

Primo passaggio in Canada con il GP del Québec. Vedremo all'opera i corridori che si affronteranno al Mondiale delle Fiandre, in un percorso assolutamente non scontato e con pendenze impegnative.

GP de Montréal (12 Settembre)

Corsa che non è dissimile dal GP del Québec. Anche qui il percorso è piuttosto impegnativo e sarà un test per il finale di stagione di molti.

Mondiali delle Fiandre (19-26 settembre)

Siamo a settembre, ma si torna nelle Fiandre per l'88a edizione del Mondiale. Partenza da Anversa e arrivo a Leuven con 267,7 km per dirci chi indosserà la nuova maglia iridata. Percorso vallonato, ma con arrivo che ricorda molto il Mondiale di due anni fa. Occasione per Trentin di rifarsi.

Giro di Lombardia (9 Ottobre)

È la Classica dalle foglie morte, anche se lo scorso anno si corse a Ferragosto. Fuglsang, Nibali e non solo. Sono tanti gli specialisti che hanno questa corsa nel mirino, tra questi anche Evenepoel che nel 2020 rischiò un po' troppo e finì per rimediare un gravissimo infortunio.

Tour of Guangxi (14-19 Ottobre)

Si torna anche in Cina, dopo l'annullamento dell'edizione del 2020. Ultima prova stagionale per molti, con un palmarès comunque di tutto rispetto. Le ultime edizioni sono state vinte da Enric Mas, Moscon e Wellens.

