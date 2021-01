Se oggi Marco fosse vivo, ringrazierebbe tutti per gli auguri di compleanno. Sarebbe di poche parole. Ci farebbe un sorriso tenero, con gli occhi lucidi e quel suo sguardo squisitamente malinconico. Starebbe con noi per poco, il tempo necessario alla sua leale riconoscenza. Non era in città, mescolato ai comuni mortali, il conforto di Marco. Era un uomo di mare innamorato dei monti. Lassù si portava la bici e qualche pensiero, faceva da solo. Recitava la sua ascensione nei templi verticali del ciclismo: il Galibier, l’Alpe d’Huez, le vette sacre del Giro d’Italia.