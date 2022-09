Quintana che ha immediatamente annunciato la sua intenzione di fare ricorso. Non si spegne la polemica intorno alla squalifica del colombiano Nairo Quintana dall'ultimo Tour de France 2022. L'ex-corridore della Movistar, attualmente all'Arkea-Samsic, era risultato positivo al Tramadolo in due controlli effettuati durante l'ultima corsa gialla. Sin da subito erano emersi dei punti oscuri nell'operato dell'UCI, con

Nairo Quintana Credit Foto Getty Images

Ad

Il corridore colombiano, in seguito a questo episodio, ha rinunciato spontaneamente di prender parte alla Vuelta 2022, che si sta disputando in questi giorni, nonostante l'Arkèa non avesse intavolato alcun tipo di provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Ogg invece, l'entourage del colombiano ha comunicato che il TAS ha accettato la richiesta di ricorso contro l'UCI.

Vuelta di Spagna Carapaz parte secco: rivivi lo scatto decisivo a salutare Kelderman 6 ORE FA

Andres Charria, legale del colombiano, ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca ha nuovamente analizzato l'operato dell'UCI, definendolo "oscuro" in più passaggi. Ora il massimo organismo globale delle due ruote e tutte le sue iniziative nel caso-quintana verranno analizzati e valutati dal pool di giudici messo a disposizione dal Tribunale Sportivo, intenzionato a mettere, in un senso o nell'altro, la parola "fine" su questa spiacevole vicenda.

La VAR entra in azione: Quintana si appoggia alla moto e viene penalizzato

Vuelta di Spagna Anche Rodriguez testa le gambe di Evenepoel, ma il belga è sempre lì 7 ORE FA