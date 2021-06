Ciclismo

Ciclismo: Alaphilippe non vince, ma esulta lo stesso: che gioia per Cavagna

CICLISMO - Niente da fare per Alaphilippe che non riesce a vincere il campionato nazionale francese, con la fuga che va in porta. La Deceuninck Quick Step può comunque essere contenta perché in quella fuga c'era Rémi Cavagna che ha vinto in solitaria sul traguardo di Epinal. Alaphilippe e Sénéchal hanno festeggiato una volta appresa la notizia della vittoria del proprio compagno di squadra.

00:01:03, 33 minuti fa