Arriva una brutta notizia per la Nazionale italiana di ciclismo, che ai prossimi Mondiali non potrà contare sul prezioso contributo di Alberto Bettiol, in lotta con i migliori alle Olimpiadi di Tokyo fino a quando i crampi lo hanno fermato, ma soprattutto tra i capitani designati della spedizione.

"Nel dopo-Olimpiade sono andato ad allenarmi a Livigno ma l’infiammazione acuta al colon che avevo già avuto nello scorso inverno, la colite ulcerosa, è tornata a farsi sentire – ha spiegato l’azzurro della EF-Nippo ai microfoni della Gazzetta dello Sport – Con il team, abbiamo deciso subito che non avrei fatto la Vuelta. Io l’avevo curata con i farmaci in passato, però al di là della rinuncia alla corsa spagnola stavolta la situazione non stava migliorando".

Giro d'Italia Bentornato Bettiol! Il ciclismo azzurro ha ritrovato il suo campione 27/05/2021 A 21:22

Dopo un consulto con i medici ecco la decisione di fermarsi in terapia, per un ciclo di quattro flebo che terrà Bettiol lontano dalle gare per i prossimi due mesi, saltando i Mondiali nelle sue amate Fiandre, dove ha conquistato la prima Classic Monumento della sua carriera nel 2019, palesando un grande feeling con le pietre.

Per il toscano ora è già tempo di pensare al prossimo anno e alla nuova stagione. "Non si sa ancora se il Tour Down Under, a metà gennaio, si disputerà. Io quando ho vinto il Giro delle Fiandre ho iniziato proprio dall’Australia. Mi ero trovato bene e a marzo, alla Tirreno-Adriatico, ero già abbastanza competitivo. Mi piacerebbe molto".

CARAPAZ TRIONFA, PODIO VAN AERT/POGACAR, CRAMPI BETTIOL: GLI HIGHLIGHTS

Ciclismo Campionati italiani: Bettiol e Trentin out per problemi fisici 19/06/2021 A 10:04