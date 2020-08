Dal nostro partner OAsport.it

Una notizia importante per l’ultimo vincitore del Giro delle Fiandre e recentemente quarto classificato nella corsa Strade Bianche. Alberto Bettiol ha infatti prolungato il suo contratto con la EF, Education First. Importante perché il corridore toccano era in scadenza di contratto a fine stagione e invece ha firmato per un altro anno con il team americano.

“Sono contentissimo di restare in questo team – le parole di Bettiol – È come una seconda famiglia. Per me è l’ambiente perfetto per crescere e mi ha aiutato a trovare fiducia sin dal 2018 quando sono tornato nel team. Grazie a questa squadra ho vinto il Fiandre e un sacco di altre cose accadute durante la mia carriera son successe grazie alla EF. Sento la fiducia e ho un ottimo rapporto con tutti i membri dello staff e gli altri corridori. Avere questo tipo di rapporto rende meno pesante essere lontani da casa per così tanto tempo ed è una delle ragioni per cui sono felicissimo di restare un altro anno”.

