Amy Pieters è stata vittima di un brutto incidente durante un allenamento che stava svolgendo in Spagna nei pressi di Calpe. L’atleta del Team SD Worx è stata trasportata con urgenza all’ospedale di Alicante ed ha subito un intervento chirurgico.

La tre volte campionessa del mondo su pista, stando a quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, si stava allenando con la compagna di squadra Kirsten Wild ed ha perso conoscenza subito dopo l’incidente. Non ci sono al momento ulteriori dettagli in merito alla caduta.

Una nota della propria squadra recita: “Amy Pieters resterà in coma artificiale per i prossimi giorni. Quando i medici la sveglieranno tra qualche giorno sarà possibile valutare l’eventuale danno. La sua famiglia è andata in ospedale. Al momento non è possibile fare ulteriori annunci in merito all’incidente e chiediamo a tutti di rispettare la privacy delle persone coinvolte”.

Non si hanno ulteriori informazioni per la 30enne olandese che gareggia da oltre 5 anni con la SD Worx dopo aver corso per Argos-Shimano, Liv e Wiggle-High5. La nativa di Haarlem si è imposta nel 2021 nel Nokere Koerse oltre ad aver vinto il titolo olandese su strada ed una tappa al The Women’s Tour.

