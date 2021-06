Ciclismo

Ciclismo, Aranburu sulle gambe e Fraile va dritto per dritto: è il nuovo campione di Spagna

CICLISMO - Tutti per Aranburu. Questa era la strategia di squadra dell'Astana che aveva piazzato il trenino per portare il basco al traguardo: Óscar Rodríguez, Ion Izagirre, Luis León Sánchez (campione uscente) e Omar Fraile, ma il capitano ha dato segnali di cedimento proprio all'altezza dell'ultimo km. Onde evitare un clamoroso ko, ecco che Fraile è partito secco andando a vincere in solitaria.

00:03:45, un' ora fa