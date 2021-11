Arturo Gravalos, giovane ciclista della Eolo-Kometa (squadra di livello Professional), è stato operato con successo per la rimozione di un tumore al cervello diagnosticato nelle scorse settimane.

Il 23enne ha subito l’intervento chirurgico presso l’ospedale di Saragozza (Spagna), seguito dall’equipe di neurochirurgia diretta dalla dottoressa Clara María del Río-Pérez. I medici hanno comunicato che tutto è andato per il meglio. Lo spagnolo, al primo anno tra i professionisti, aveva preso parte al Circuito de Getxo nel mese di agosto. Successivamente una serie di esami aveva riscontrato la presenza di una massa tumorale nell’encefalo, aumentata progressivamente di volume.

Il ragazzo resterà in ospedale ancora per qualche giorno, l’augurio è quello di rivederlo in gruppo nel 2022. Quest’anno aveva presa parte, tra le altre cose, alle Strade Bianche, al Giro dell’Appennino e alla Settimana Ciclistica Italiana (15mo nella classifica per giovani, suo miglior risultato). “Vorremmo ringraziare pubblicamente tutti i professionisti di Lozano Blesa per la loro attenzione e cura, e soprattutto il grande lavoro svolto da tutta la squadra guidata dal dottor del Río”, dicono i familiari del brillante corridore di La Rioja.

