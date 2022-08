Miguel Angel Lopez è tornato a essere, a tutti gli effetti, un corridore dell'Astana. Dovrebbe tornare a gareggiare già domani, martedì 2 agosto, in occasione della partenza della Vuelta a Burgos, corsa a tappe affrontata come preparazione per la Vuelta di Spagna.

un controllo ai bagagli effettuato dalla polizia all'aeroporto di Madrid. Lo scalatore colombiano era stato sospeso dalla squadra una decina di giorni fa , quando, venerdì 22 luglio, era stato fermato pereffettuato dalla polizia all'aeroporto di Madrid.

Fonti spagnole avevano parlato di un fermo per presunto traffico di droga e riciclaggio di denaro, ma, in realtà, la Guardia Civil ha poi chiarito: "Miguel Angel Lopez non è oggetto di indagine. Si è trattato di un controllo di routine, come nel caso di qualsiasi altro passeggero".

"Sulla base delle informazioni ricevute - si legge sul comunicato ufficiale della squadra kazaka - e in assenza di qualsiasi riscontro da parte delle autorità spagnole o dell'UCI, l'Astana Qazaqstan Team non è in grado di continuare la sospensione o privare ulteriormente il corridore dei suoi diritti contrattuali".

