Ciclismo - Avete visto come si è conciato Nairo Quintana? È lui il "cantante mascherato"

CICLISMO - La stagione su strada è già finita, per alcuni addirittura da un mese. Quintana ha già fatto ritorno in patria in Colombia e ha partecipato al programma il "Cantante mascherato".

00:00:33, 21 minuti fa