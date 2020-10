Il 2020 è un anno da dimenticare per Egan Bernal e chissà quando rivedremo il colombiano sulla bici. Sì, perché si sta rivelando più grave del previsto l'infortunio patito dal corridore della Ineos Grenadiers che resterà per qualche mese fermo. Già al Giro del Delfinato aveva accusato dei dolori alla schiena, sfociati anche al Tour de France dove il colombiano si ritirò prima della 17a tappa . Ora si era dato una pausa, ma gli ultimi esami effettuati hanno evidenziato una scoliosi, con schiacciamento di una vertebra a causa della errata posizione sulla bici. Errata posizione dovuta al fatto che Bernal ha una gamba più lunga dell'altra.

Non sarà una cosa di due o tre mesi, ma ci vorrà ancora più tempo. Non si può intervenire chirurgicamente. Quello che serve è la riabilitazione, ultrasuoni e lavorare per risolvere l’infiammazione per poter poi rafforzare la zona lombare in modo che la schiena abbia la forza per poter dare sostegno al disco e possa farlo tornare al suo posto. È un processo piuttosto lungo e sicuramente ci vorrà molto tempo, quindi ci vorrà molto tempo prima che possa tornare a sentirmi libero dal dolore. [Bernal alla ESPN]