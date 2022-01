Interventi chirurgici completati per Egan Bernal, vittima di un tremendo incidente in Colombia nella giornata di ieri. Nella clinica universitaria di La Sabana, il corridore della Ineos Granadiers è stato sottoposto a due differenti operazioni: la prima ha riguardato la frattura del femore e quella aperta alla rotula ed è stato inoltre applicato un drenaggio per un pneumotorace secondario.

Egan Bernal a terra (foto credit: @ACORDCOLOMBIA1) Credit Foto Twitter

Il secondo intervento è stato di natura neurochirurgica e ha eseguito a riduzione di una lussofrattura con ernia discale traumatica, oltre ad un intervento di stabilizzazione che ha coinvolto sei vertebre. L'intergrità neurologica è stata garantita come si legge nel comunicato dell'equipe medica. Il vincitore del Giro d'Italia 2021 è ricoverato in terapia intensiva dove verrà monitorato nelle prossime 72 ore. Dalle prime indagini della polizia si pensa ad un errore di valutazione del ciclista che non ha valutato la fermata del Bus a bordo strada. Il corridore si stava allenando sulla bici da cronometro.

