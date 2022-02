“Sorpresa! I miei primi passi!”.torna a sorridere e a far sorridere tutti i suoi tifosi: il colombiano, pochi giorni dopo essere ritornato a casa dopo il ricovero in ospedale, ha postato un video sui social doveper pochi metri. Ricordiamo che il campione in carica del Giro d’Italia si è scontrato contro un pullman parcheggiato a bordo strada mentre provava la bici da cronometro.

Il corridore della Ineos è rimasto in terapia intensiva per alcuni giorni e si è sottoposto a due interventi chirurgici per sanare le molteplici fratture rimediate nell’impatto. Vederlo così non ci fa auspicare un rapido ritorno in sella ma quanto meno una condizione di stabilità e progressivo recupero alla vita di tutti i giorni.