La Bora-hansgrohe non si è presentata al via del GP di Plouay 2020 (Bretagne Classic), classica del circuito World Tour che si corre oggi sulle strade di Francia alla vigilia della prova in linea degli Europei 2020 di ciclismo. La compagine tedesca ha deciso di non partecipare all’evento perché uno dei corridori del team è risultato positivo al coronavirus in occasione di un test effettuato tre giorni fa, dopo che il tampone di sei giorni fa aveva dato esito negativo. La Bora-hansgrohe ha ritirato tutti i suoi uomini e ha comunicato che sono già state avviate tutte le misure necessarie per la ricerca dei contatti.

Il dottor Jan-Niklas Droste, responsabile sanitario del team ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto il risultato positivo questa mattina e abbiamo reagito immediatamente. La squadra non può partecipare alla gara. Tutti i membri del team che sono stati a diretto contatto con il corridore in questione andranno in autoisolamento secondo le norme previste. Il corridore interessato è asintomatico e non mostra alcun segno di malattia“.

