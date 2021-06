Alberto Bettiol e prova in linea dei Campionati Italiani 2021 di ciclismo, in programma domenica 20 giugno (226 km da Bellaria Igea Marina a Imola). Le assenze sono dovute in entrambi i casi a problemi fisici e dunque la rassegna tricolore perde due potenziali favoriti su un percorso esigente e affascinante, che ricalca quello che pochi mesi fa ospitò i Mondiali. Alberto Bettiol ha dovuto rinunciare a causa di uno stiramento muscolare alla coscia destra, come fa sapere la Gazzetta dello Sport: “I medici mi hanno consigliato riposo per tre-quattro giorni, salterò la prova in linea come misura preventiva per non peggiorare la situazione“. Il toscano, vincitore del Giro delle Fiandre 2019 e un mese fa di Matteo Trentin non parteciperanno alla2021 di ciclismo, in programma domenica 20 giugno (226 km da Bellaria Igea Marina a Imola). Le assenze sono dovute in entrambi i casie dunque la rassegna tricolore perde due potenziali favoriti su un percorso esigente e affascinante, che ricalca quello che pochi mesi fa ospitò i Mondiali., come fa sapere la: ““. Il toscano, vincitore del Giro delle Fiandre 2019 e un mese fa di una tappa al Giro d’Italia , non può rischiare perché potrebbe essere tra i cinque uomini che formeranno la squadra alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Matteo Trentin, invece, salterà l’evento per un’infezione cutanea a un piede e a una caviglia, come evidenzia la rosea. Non si conoscono ancora i tempi di recupero per il trentino, secondo ai Mondiali 2019 e in grado di mettersi in luce su percorsi impegnativi. A questo punto per la vittoria di domenica sembrano essere favoriti Diego Ulissi e Sonny Colbrelli, ma attenzione a Damiano Caruso e a Mattia Cattaneo, senza dimenticarsi del giovane Lorenzo Fortunato e di Gianni Moscon.

