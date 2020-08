Dal nostro partner OAsport.it

Filippo Ganna domina letteralmente i campionati italiani a cronometro. Il campione del Mondo dell’inseguimento individuale si è reso protagonista di una gara magnifica e ha servito il bis nella prova contro il tempo della rassegna tricolore. Il portacolori del Team Ineos ha fatto registrare un tempo davvero eccellente, completando i 38,4 chilometri del tracciato in quarantacinque minuti netti.

Medaglia d’argento per Alessandro De Marchi della CCC. Il friulano ha migliorato il terzo posto dell’anno scorso e nella prima parte della gara, ove era presente la salita della Rosina, ha tenuto testa a Ganna, prima di venire inevitabilmente travolto negli ultimi trenta chilometri totalmente pianeggianti. Ad ogni modo, il Rosso di Buja, che ha chiuso a 50″ dal vincitore, è stato l’unico capace di contenere il distacco sotto il minuto. Il terzo posto, invece, è per un Edoardo Affini autore di una prova un po’ al di sotto delle aspettative. Il portacolori della Mitchelton-Scott, prossimo al passaggio in Jumbo-Visma, forte del bronzo europeo conquistato l’anno scorso, era atteso a una prestazione vicina ai livelli di quella di Ganna. Il nativo di Mantova, invece, il quale, probabilmente, ha sofferto più degli altri la salita della Rosina, ha chiuso a 1’30” dal coetaneo del team Ineos.

