Pogacar voleva confermarsi campione nazionale a cronometro, soprattutto vista l'assenza del suo (ormai) storico rivale, ma non ce l'ha fatta. Lo sloveno dell'UAE Emirates non è riuscito a bissare il successo del 2020, finendo solo 3° nella prova di Koper. Pogacar, che aveva raccolto comunque dei buoni piazzamenti a crono in stagione, è arrivato 3° alle spalle del compagno di squadra Polanc e di Jan Tratnik che ha chiuso i 31,5 km del percorso in 37'07". Alle sue spalle Polanc con un ritardo di 9'' e proprio Pogacar che ha pagato 34'' al traguardo. Il vincitore del Tour 2020 però non si scompone e, prima dell'inizio della Grande Boucle, proverà l'assalto proprio alla maglia di campione nazionale nella prova in linea. L'anno scorso aveva sorpreso tutti, battendo Roglic sul 'suo campo'

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jan Tratnik 37'07'' 2. Jan Polanc +9'' 3. Tadej Pogacar +34'' 4. Matej Mugerli +2'19'' 5. Anze Skok +2'53'' 6. Nik Cemazar +3'00'' 7. David Per +3'11'' 8. Gal Glivar +3'17'' 9. Marko Pavlic +4'31'' 10. Mihael Stajnar +4'32''

Per Jan Tratnik è il terzo titolo nazionale a cronometro dopo i successi del 2015 e del 2018, e conferma l'ottimo stato di forma dei corridori della Bahrain Victorious, squadra che ha raggiunto quota 14 vittorie nel 2021. Abissali invece il ritardo dei corridori finiti giù dal podio, con Mugerli (corridore senza squadra che ha affrontato solo questa prova in stagione) che è arrivato a 2'19'' e Skok (Ljubljana Gusto Santic) a 2'53''.

Pogacar avrà tutta l'occasione per riscattarsi in due crono molto più importanti, quelle del Tour, con l'edizione 2021 che prevederà ben due prove contro il tempo. E Roglic? Ancora non si sa se il corridore della Jumbo Visma prenderà il via alla prova in linea dei campionati nazionali. Il vincitore della Vuelta 2020 e il campione in carica e dovrebbe difendere il titolo. Ancora non c'è però nessuna conferma ufficiale, soprattutto perché Roglic ha appena terminato la preparazione in vista dell'inizio del Tour (start fissato per il 26 giugno).

