Filippo Ganna a caccia del suo terzo successo consecutivo. Sarà l'ultima prova contro il tempo per il corridore verbanese prima dell'appuntamento di Tokyo e arriva a Faenza con due straordinari Prima del Tour de France , come al solito, spazio ai campionati nazionali. Abbiamo già visto risultati importanti, a volte sorprendenti, in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Slovenia , ma in Italia non dovrebbe esserci storia cona caccia del suo terzo successo consecutivo. Sarà l'ultima prova contro il tempo per il corridore verbanese prima dell'appuntamento di Tokyo e arriva a Faenza con due straordinari successi al Giro d'Italia . Sarà ancora lui a vestire la maglia tricolore?

Il percorso della cronometro

45,7 km da Faenza a Faenza, per un totale di 576 metri di dislivello. Tre ascese a ricalcare, un po', il percorso olimpico di Tokyo. Dopo 15 km di pianura su ampi rettilinei, si comincia a salire. Ci sarà Rocca di Monte Poggiolo (178 metri di quota) dove è posto anche il primo rilevamento intermedio. Poi breve tratto di pianura e nuovo strappo a Cima Sabbioni (158 metri di quota).

Dopo lo scollinamento ci sarà una discesa a portarci a San Mamante, quando mancheranno 19,4 km al termine della prova. Lì avremo il secondo rilevamento cronometrico. Ancora pianura fino al terzo tratto in salita, quello di Via Agello, duro ma molto breve. Mancheranno 10 km alla conclusione, con un percorso che si farà sempre più vallonato fino al ritorno di Faenza. Ultimo km in leggera ascesa. Percorso molto tecnico e adatto a quei corridori che sanno esprimersi su percorsi movimentati.

Rilevamenti intermedi

-Al km 17 - Rocca di Monte Poggiolo;

-Al km 26,3 - San Mamante;

I favoriti della cronometro

Il favorito numero 1 è ovviamente Filippo Ganna che ha vinto le ultime due edizioni dei campionati nazionali. Non solo, è il campione del mondo in carica, ha vinto le due crono del Giro d'Italia, e in questo 2021 ha conquistato 4 prove contro il tempo su 6. Difficile pensare di poterlo battere, anche se Edoardo Affini ha dimostrato di poter competere con lui proprio nelle due prove del Giro.

Chissà cosa combineranno Alberto Bettiol e Gianni Moscon che, teoricamente, sono i due che il ct Davide Cassani sta valutando come secondo uomo per la prova olimpica a cronometro di Tokyo. Gianni Moscon ne ha vinte ben due di cronometro ai campionati nazionali, ma sono anche le uniche due crono vinte in carriera.

Ci aspettiamo grandi cose da Matteo Sobrero e Antonio Tiberi. Il corridore dell'Astana fece 4° nella crono di Milano, nonostante il disturbo - molto significativo - delle ammiraglie di DSM e Groupama-FDJ. Sobrero che arriva, inoltre, da un ottimo 3° posto nella classifica generale del Giro di Slovenia dove ha provato a sfidare Pogacar e il suo team. Tiberi, invece, arriva dal 3° posto nella classifica generale del Giro di Ungheria, ma non ha brillato ultimamente a cronometro, se non per un 12° posto nella crono finale del Tour de Romandie. Noi speriamo di rivederlo performante dopo la vittoria al Mondiale juniores nel 2019.

Filippo Ganna *****

Edoardo Affini ****

Gianni Moscon, Matteo Sobrero ***

Antonio Tiberi, Alberto Bettiol **

Manuele Boaro, Fabio Felline, Mattia Cattaneo *

Programmazione televisiva

Le prove dei Campionati Italiani 2021 verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport. Inoltre potrete seguire la rassegna tricolore anche in diretta streaming su Rai Play.

Approfondimenti e dichiarazioni

Informazioni

Venerdì 18 giugno, dalle 17:45

