Tadej Pogacar non è nemmeno salito sul podio nella prova in linea, conquistata da un grande Matej Mohoric che era già stato campione nazionale sloveno nel 2019. Altro successo per la Bahrain Victorious che proprio qualche giorno fa aveva vinto con Tratink a crono e che oggi trova la vittoria in Slovenia con Mohoric e in Italia Nel 2020 si era contraddistinto proprio nelle due prove dei campionati nazionali, dove era riuscito a battere addirittura Roglic a cronometro . Al contrario, in questo 2021, non è riuscito a lasciare il segno. 3° qualche giorno fa a crono non è nemmeno salito sul podio nella prova in linea, conquistata da un grandeche era già stato campione nazionale sloveno nel 2019. Altro successo per lache proprio qualche giorno fa aveva vinto cona crono e che oggi trova la vittoria in Slovenia con Mohoric e in Italia con Colbrelli . Fanno 16 in stagione. E dire che Mohoric lasciò il Giro dopo una bruttissima botta in discesa, per fortuna ne è uscito senza conseguenze pesantissime

Roglic non si è presentato neanche alla prova in linea, non difendendo così il titolo conquistato nel 2020. Sono tanti però i corridori che ci provano, dalla coppia Mohoric-Tratink della Bahrain, a Pogacar che si vuole riscattare dopo il 3° posto della crono. Occhio però anche a Luka Mezgec che potrebbe far male in volata nel caso di arrivo di gruppo.

Nel circuito di Koper, però, c'è l'attacco di Mohoric che se ne va quando mancavano ancora due giri. Pogacar non lo segue, ci va al suo posto il compagno di squadra Jan Polanc che sembra avere una buona gamba. Il corridore dell'UAE Emirates, infatti, riesce a raggiungere Mohoric che però riscatta all'ultimo giro, trovando così il successo in solitaria. A 15'' Polanc, a 1'38'' Mezgec che batte Tratnik in volata e si prende un posto sul podio. Solo 5° Pogacar che arriva al traguardo con un ritardo di 1'44''.

