Filippo Zana è campione italiano, un nome a sorpresa per la maglia tricolore. La corsa con arrivo ad Alberobello ha visto tagliati fuori dalla volata tutti i nomi di spessore presenti, con il gruppo messo fuori causa da un'azione scaturita a 45 km dalla conclusione. Nulla da fare per i vari Trentin, Bagioli e Nizzolo, nonostante il divario del gruppo non fosse mai riusltato superiore al minuto nel confronto del quintetto. Il grande caldo e l'ottima condizione hanno permesso a Zana, Rota, Battistella e Piccolo di giocarsi la corsa più importante delle loro carriere. Per Zana una conferma dell'ottima condizione mostrata all'Adriatica Ionica Race, corsa in cui si era imposto solo qualche settimana fa.

Carlos Rodriguez è il nuovo campione di Spagna: ko Herrada e Aranburu

L'ordine di arrivo

CORRIDORE DISTACCO 1. ZANA 5h41'34'' 2. ROTA s.t. 3. BATTISTELLA s.t. 4. PICCOLO s.t. 5. BARONCINI +27'' 6. FIORELLI +27'' 7. TIZZA +39'' 8. ALBANESE +48'' 9. CANOLA +48'' 10. ALEOTTI +48''

Fuga di 8 uomini

Nei primi 30 chilometri si forma un gruppo di 8 fuggitivi in testa alla corsa. Ci sono 4 uomini della Bardiani-CSF-Faizanè, Tarozzi, Martinelli, Tonelli e Marcellusi, che prendono il largo insieme a Gandin (Corratec), Zandri (Work Service), Ginestra (Work Service) e Cortese (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM). Il gruppo controlla con l'andatura dettata dalla Eolo Kometa e il ritardo non supera i 3 minuti.

L'azione decisiva

Entrati nel circuito finale il gruppo aumenta il ritmo e si riporta vicino alla fuga. Zoccarato evade in solitaria e si riporta sui battistrada, ma a tenere il suo passo resta in breve il solo Marcellusi, suo compagno di squadra. Lo strappetto di circa un chilometro presente nel tracciato allunga il gruppo e Battistella (Astana Qazaqstan), Rota (Intermarché Wanty Gobert), Zana (Bardiani CSF Faizanè), Tizza (Bingoal Pauwels Sauces) e Piccolo (Drone Hopper Androni Giocattoli) riescono a riportarsi sul duo della Bardiani in testa alla corsa.

Volata a 4

Il quintetto Battistella, Rota, Zana, Piccolo, Tizza tiene un ottimo ritmo e prende il largo sul gruppo resistendo ai tentativi di rimonta provati tra gli altri da Nibali, Ballerini e Aleotti. Nel finale perde le ruote degli avversari Tizza e a disputare la volata restano quindi in 4. In volata è Filippo Zana ad avere lo spunto migliore, imponendosi in rimonta su Lorenzo Rota. Terzo Samuele Battistella davanti ad Andrea Piccolo.

