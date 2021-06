Tom Dumoulin! Il corridore della Jumbo Visma è tornato alla vittoria a tre anni di distanza dall'ultima volta. L'olandese, infatti, è diventato il nuovo campione nazionale a cronometro. Non una cosa così scontata, visto che il vincitore del Giro 2017 era rientrato alle corse solo il 6 giugno con il Giro di Svizzera (dove ha trovato per la quarta volta. Finalmente! Il corridore dellaè tornato alla vittoria a tre anni di distanza dall'ultima volta. L'olandese, infatti, è diventato il. Non una cosa così scontata, visto che il vincitore del Giro 2017 era rientrato alle corse solo il 6 giugno con il(dove ha trovato un buon 5° posto nella crono di Andermatt ), dopo un periodo di riflessione durato ben 6 mesi . Per Dumoulin un successo importante prima della partenza per Tokyo : è la 22esima vittoria in carriera, ed è campione nazionale olandese a cronometro

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tom Dumoulin 36'06'' 2. Sebastian Langeveld +27'' 3. Koen Bouwman +1'24'' 4. Ide Schelling +1'30'' 5. Julius van den Berg +1'33'' 6. Elmar Reinders +1'34'' 7. Marien Bogerd +1'55'' 8. Bart Lemmen +1'57'' 9. Danny van der Tuuk +2'15'' 10. Nils Sinchek +2'15''

L'ultimo successo in carriera di Tom Dumoulin risaliva addirittura al 28 luglio 2018, proprio in una cronometro. E che tappa, era la crono finale del Tour 2018 quando vinse per 1'' su Chris Froome ad Espelette. Geraint Thomas terzo a 14'', con il gallese che vinse però 'agevolmente' il Tour proprio su Dumoulin che si piazzò invece 2° in classifica generale.

Dumoulin nella crono di Espelette al Tour 2018 (con la maglia di campione del mondo) Credit Foto Eurosport

Dumoulin ha battuto quest'oggi Sebastian Langeveld che ha pagato un ritardo di 27'': per il corridore dell'Education Nippo è il terzo secondo posto in carriera ai campionati nazionali. Al terzo posto, invece, Koen Bouwman, compagno di squadra di club di Dumoulin che è arrivato a 1'24''. Chiudono la top 5 Ide Schelling della Bora Hansgrohe e Julius van den Berg dell'Education Nippo.

