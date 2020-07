Dal nostro partner OAsport.it

Il Tour de l’Avenir del 2020, fratellino minore della Grande Boucle dedicato agli U23, è stato ufficialmente cancellato. Lo annuncia l’organizzazione stessa tramite il suo account Twitter, la quale non ha potuto far altro che arrendersi alle crescenti pressioni del Governo francese e degli Enti locali, che temono fortemente una seconda ondata di coronavirus. La manifestazione più prestigiosa del panorama ciclistico giovanile doveva svolgersi a metà agosto e le frazioni erano già state ridotte da dieci a cinque. Annullata l’edizione di questa stagione, dunque, l’appuntamento è rinviato al 2021.

Play Icon WATCH 28 luglio 2019: Egan Bernal diventa il primo sudamericano a vincere il Tour de France 00:00:46

Strade Bianche La polvere, la tradizione e il fascino inimitabile della Strade Bianche: bentornato, ciclismo DA 3 ORE

Un brutto colpo per il panorama ciclistico giovanile, il quale rischia di pagare in modo particolare i postumi della pandemia. Molte gare dedicata ad U23 e juniores, infatti, hanno già fatto sapere da tempo che quest’anno non si terranno. La speranza, ora, è che resista almeno il Giro d’Italia U23, l’altra grande corsa a tappe riservata agli ex dilettanti, la quale è in programma a cavallo tra i mesi di agosto e settembre. Il Tour de l'Avenir esiste dal 1961 e non si era disputato solamente nel 1970, 1975 e 1991. Nell'albo d'oro figura gente del calibro di Felice Gimondi, Greg Lemond, Miguel Indurain, Nairo Quintana ed Egan Bernal.

Play Icon WATCH Dopo la maglia a pois, anche la maglia gialla: Giovanni Aleotti protagonista al Tour de l'Avenir 00:02:36

Vuelta a Burgos Sam Bennett vince in volata a Roa, terzo Nizzolo e quarto Cimolai DA 3 ORE

Play Icon