Marc Cavendish per un decennio è stato uno dei migliori velocisti e al mondo e per diverse stagioni, a cavallo tra gli anni ’00 e gli anni ’10, addirittura il numero uno del globo. Nell’ultimo triennio, però, complici diversi problemi fisici, Cannonball ha imboccato il viale del tramonto. Qualche settimana fa, dopo la Gand-Wevelgem, aveva annunciato che quella poteva essere la sua ultima corsa. Tuttavia, il fuoriclasse dell’Isola di Man sembra aver ritrovato la passione gareggiando in Belgio in questo autunno e, ora, i suoi programmi sono cambiati.

Cavendish ha parlato dei suoi programmi per il futuro alla testata belga Het Nieuwsblad. Queste le sue parole: “In questo mese in Belgio mi sono divertito come non accadeva da molto tempo. Questo è il vero ciclismo, come quello che praticavo nell’Isola di Man, devi andare a tutta dall’inizio alla fine senza guardare il misuratore di potenza. Non voglio smettere di correre, voglio continuare a fare questo sport che amo. Volevo aspettare la fine di quest’annata per prendere una decisione, ma ora dico che mi piacerebbe continuare ancora per qualche altra stagione“.