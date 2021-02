Ciclismo

Ciclismo - Cecilie Ludwig: "Amo il ciclismo, ma non è l'unica cosa della vita"

CICLISMO - È tempo di ritiri anche per il ciclismo femminile e il nostro Bernie Eisel è andato a trovare l'ex campionessa nazionale danese Cecilie Uttrup Ludwig che in questo 2021 vuole cominciare a dare filo da torcere alle grandi del circuito. La Ludwig, però, spiega quanto sia necessario una pausa “ogni tanto” per staccare di testa. “Non ho toccato la bici per tre settimane”.

