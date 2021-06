Ciclismo

Ciclismo, che immagine: Cavagna riceve i complimenti dal campione del mondo Alaphilippe

CICLISMO - Alaphilippe voleva vincere la maglia tricolore, cosa che non ancora mai fatto in carriera, ma festeggia comunque per il successo del suo compagno di squadra Rémi Cavagna. Il campione del mondo va subito a complimentarsi con lui una volta finita la corsa, così come ha fatto anche l'altro uomo della Deceuninck Quick Step Sénéchal (erano solo in tre quest'oggi).

00:02:48, un' ora fa