La Vuelta è finita. Con il successo di Primoz Roglic cala quindi il sipario sulla pazza stagione 2020. È l'ora degli Oscar: chi è stato il migliore?

CHI È STATO IL MIGLIORE DEL 2020? Filippo Ganna Tadej Pogacar Primoz Roglic Tao Geoghegan Hart Arnaud Démare Wout van Aert Giacomo Nizzolo Julian Alaphilippe

Vuelta di Spagna Tutte le classifiche della Vuelta: il riscatto di Roglic 2 ORE FA

Filippo Ganna: 7 vittorie

È stato davvero un treno con sei cronometro vinte sulle sette disputate. Solo Evenepoel l'ha battutto nelle prove contro il tempo nel 2020. Ganna ha vinto però quella più importante, quella del Mondiale di Imola. Per lui anche quattro successi di tappa al Giro d'Italia e una grande mano data a Geoghegan Hart che ha vinto la maglia rosa.

Ganna oro mondiale! L'impresa in 100 secondi

Tadej Pogacar: 9 vittorie

È stato l'unico a dare del filo da torcere a Roglic nel 2020. Prima l'ha battuto ai campionati nazionali a cronometro, poi è riuscito a ribaltare il Tour de France quando il connazionale sembrava già sicuro di vincere la maglia gialla. Il tutto alla prima partecipazione alla Grande Boucle.

Questo è il ciclismo! L'epica rimonta di Pogacar in 90 secondi

Primoz Roglic: 12 vittorie

Poche chiacchiere. Avrà perso il Tour per suoi demeriti o per una strategia sbagliata, ma è stato il dominatore della stagione (per il secondo anno consecutivo). 2° posto al Tour, 1° posto alla Vuelta, il tutto nello stesso anno. Per lui è stato inoltre il 4° podio consecutivo in un Grande Giro. Ah, ha vinto 5 tappe tra Tour e Vuelta (nessuno come lui) e ha vinto una Classica Monumento (la Liegi). Fate voi.

Che scatto di Roglic! Rivivi la sua 10a vittoria stagionale

Tao Geoghegan Hart: 3 vittorie

Partito come gregario di Geraint Thomas al Giro, si è ritrovato a competere per la classifica generale dopo il ritiro del gallese. Il britannico però non aspettava altro: 2 vittorie di tappa, e che tappe (Piancavallo e Sestriere), poi il successo finale grazie alla cronometro di Milano. La Ineos ha trovato un altro corridore per le Grandi corse a tappe.

Geoghegan Hart alza il Trofeo Senza fine: il Giro è suo

Arnaud Démare: 14 vittorie

È il corridore con più successi in stagione. 4 vittorie di tappa e la maglia ciclamino al Giro contro Sagan. Ad un certo punto, le squadre dei velocisti evitavano di andare a riprendere la fuga, perché sapevano che il loro uomo sarebbe stato sconfitto da Démare.

Demare imbattibile! Rivivi il suo quarto successo in questo Giro

Wout van Aert: 6 vittorie

Il restart è partito con un suo successo, quello delle Strade Bianche. Ha poi bissato la settimana dopo alla Milano-Sanremo. Al Tour non si è fermato con due vittorie di tappa e un'andatura clamorosa in salita per Roglic. Unstoppable. E adesso sta già preparando la stagione di ciclocross.

Van Aert è imbattibile alla Strade Bianche! Il belga conquista la prima Classica post lockdown

Giacomo Nizzolo: 4 vittorie

Era partito forte con un successo alla Parigi-Nizza che faceva ben sperare. Dal restart ha comunque piazzato due vittorie mica male. Prima quella dei campionati nazionali italiani, poi quella ai campionati europei. Solo un infortunio l'ha bloccato.

Ciclismo, Giacomo Nizzolo è Campione d'Europa: dominio Italia

Julian Alaphilippe: 3 vittorie

Poteva mancare il funambolo francese? Non vinceva da un anno, ma si è sbloccato al Tour portando per qualche giorno la maglia rosa. Ha vinto poi il Mondiale di Imola con un'azione fantastica, battendo quel van Aert che lo aveva messo al tappeto alla Milano-Sanremo. Con la maglia iridata ne ha combinate di ogni tra Liegi e Giro delle Fiandre, ma è riuscito comunque a vincere la Freccia del Brabante.

Alaphilippe in solitaria: è lui il nuovo Campione del mondo

Vuelta di Spagna Vuelta 2020: ritiri, non partenti e squalificati 2 ORE FA