Ciclismo

Ciclismo - Chloe Hosking cominca la sua stagione con... La Gravel

CICLISMO - L'inverno sta arrivando ed è il momento in cui ci si comincia a preparare in vista della stagione che verrà. Siamo all'inizio per Chloe Hosking che parte però usando la Gravel per provare un nuovo mezzo. Oltre ad un po' di arrampicata.

00:04:12, un' ora fa