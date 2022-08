Ciclismo

Ciclismo, CIC-Tour Féminin Pyrénées - Ancora Doebel-Hickok in salita! Che vittoria per l'americana. Greta Marturano 5a

TOUR FEMININ PYRENEES - Ennesima vittoria per Krista Doebel-Hickok! L'americana del team EF Education-TIBCO-SVB stende tutte le avversarie in salita e consolida la propria leadership in classifica generale. Al quinto posto molto bene Greta Marturano del team Top Girls Fassa Bortolo.

00:03:09, un' ora fa