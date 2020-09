Giulio Ciccone della Trek-Segafredo è risultato positivo al Covid-19 dopo un test sostenuto il 31 di agosto. Il corridore, dunque, è stato escluso dalla selezione per la Tirreno-Adriatico di cui inizialmente faceva parte. Una brutta tegola anche per Vincenzo Nibali, il quale perde il suo fedele scudiero quantomeno per la Corsa dei Due Mari. L’ultima volta che Giulio è stato in compagnia di compagni di squadra risale al 23 agosto. Inoltre, in quell’occasione tutti i corridori e lo staff furono testati e risultarono tutti negativi.