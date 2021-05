Ciclismo

Ciclismo - Columbus e i suoi tubi d'acciaio: un marchio tutto italiano

CICLISMO - Conoscete il marchio Columbus? È un'azienda 100% italiana che lavora con i grandi marchi del ciclismo internazionale, per la produzione di gamma di tubi in acciaio più tecnologicamente avanzata, per telai artigianali classici e moderni. Tutti gli ultimi ritrovati potrete scoprirli nel documentario di questa settimana su GCN Italia.

