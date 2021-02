Brutte notizie da Gran Canaria. Peter Sagan è infatti risultato positivo al Covid-19, come ha fatto sapere la sua Bora-hansgrohe attraverso un comunicato. Oltre al 31enne slovacco sono risultati positivi anche il fratello Juraj ed Erik Baska.

Il tre volte Campione del Mondo si trovava nella località spagnola per allenarsi in vista del debutto stagionale, previsto il prossimo 27 febbraio all’Het Nieuwsblad. Il test era stato effettuato lo scorso 29 gennaio in vista del ritorno a casa del funambolico fuoriclasse del pedale.