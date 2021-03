Ciclismo

Ciclismo - Da ciclista a dottoressa in ospedale: la storia di Elise Chabbey

CICLISMO - Il 2020 sarà un anno da ricordare per tante storie insolite. C'è però qualche storia piacevole da ascolare come quella della Dottoressa Elise Chabbey. Sì perché la ciclista della Canyon SRAM Racing, durante la pandemia, ha lavorato in ospedale per dare un contributo importate in reparto, rinunciando così al suo stipendio da atleta. Poi è tornata e ha vinto il titolo nazionale svizzero.

